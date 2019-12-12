في أول اجتماع برئاسة لاغادر..ماذا قرر المركزي الأوروبي؟

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير في أول اجتماع للرئيسة الجديدة للبنك، كريستين لاغارد، اليوم الخميس، مما يشير إلى استمرار ضخ المال بشكل واسع والاستعداد لمزيد من التحفيز في ظل استمرار معاناة اقتصاد منطقة اليورو من اضطراب عالمي أوسع نطاقاً.



وفي ظل نمو لا يزال أقل بكثير من الإمكانات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 عضواً وتضخماً أقل من المستهدف، أطلق البنك المركزي الأوروبي العنان لحزمة تحفيز جديدة في سبتمبر/ أيلول. يعني ذلك أن السياسة ستظل بشكل فعلي لأشهر مقبلة على نفس أوضاعها الحالية، مما يعطي لاغارد وقتاً ومجالاً لإيجاد موطئ لقدمها.



وتتجه الأنظار الآن صوب أول مؤتمر صحافي لـ "لاغارد" المقرر عقده الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، حيث ستكشف غن التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي وربما تناقش المراجعة الاستراتيجية للبنك، التي من المقرر أن تبدأ في وقت مبكر العام المقبل.



وفي ضوء القرار الصادر يوم الخميس، يظل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي لأجل ليلة، وهو حالياً أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50%.



وما زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0%، بينما يبلغ سعر الفائدة لأداة إقراض هامشي، أداة الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، عند 0.25%.