"موديز" تخفض التصنيفات الائتمانية لـ3 بنوك لبنانية

أعلنت وكالة موديز خفض التصنيفات الائتمانية الأساسية المستقلة لثلاثة بنوك، وهي "بنك عودة" و"بلوم بنك" و"بنك بيبلوس" منcaa2 إلى Ca.

وقالت "موديز" إن السبب وراء هذا التخفيض هو دفع جزء من الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، بالعملة المحلية من قبل بنوك لبنان، استناداً إلى تعليمات المصرف المركزي. الأمر الذي اعتبرته "موديز" يشكل "تقصيراً في الإيداع بناءً على تعريفات وكالة التصنيف الخاصة.

وأضافت الوكالة أن جميع تصنيفات وتقييمات البنوك الثلاثة لا تتأثر بهذا الاستنتاج.

ووفقاً لذلك، لا تزال تصنيفات الودائع بالعملة المحلية للبنوك Caa3 و Caa2، قيد المراجعة للتخفيض.