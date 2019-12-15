سهم مصرف الإنماء يقفز 7% بعد توصية برفع رأسماله لـ20 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة "مصرف الإنماء"، بتاريخ 14 ديسمبر 2019، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، بنسبة زيادة 33.33%، عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وخلال التعاملات ارتفع سهم مصرف الإنماء بأكثر من 7%، إلى 25.75 ريالا.

وأكد مصرف الإنماء أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وفي سياق متصل، بيّن المصرف أنه سيتم رسملة 5,000 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحل.

علماً أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وفي حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.