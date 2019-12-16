بنكا "الأهلي" و"الرياض" يتراجعان عن دراسة اندماجهما

اتفق مجلسا إدارتي البنك الأهلي وبنك الرياض، على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

وأعلن كل من البنكين في بيانين منفصلين على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، "إنهاء المناقشات المبدئية" بينهما.

وأشار البنك الأهلي في بيانه إلى "بدايات تلك المناقشات في 24 ديسمبر 2018".

وأكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون "مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة".

كما أكد مجلس إدارة بنك الرياض بأن "رؤيته الاستراتيجية ستمكنه، من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية".