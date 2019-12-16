400 ألف دينار أرباح "بيتك" من مزاد عقاري

قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 400 ألف دينار تقريباً من المزاد العقاري الأخير الذي نظمته شركة الإنماء العقارية التابعة لمجموعة "بيتك".

وأضاف البنك في بيان على موقع البورصة أمس، أن "الإنماء" نظمت المزاد يوم الاثنين الماضي، وذلك لبيع عدد (4) عقارات مملوكة لـ"بيتك" ولمستثمرين آخرين ضمن محفظة شرق القرين.

وأوضح "بيتك" أن حصة مساهمة البنك في العقارات المشار إليها تبلغ نسبتها 33.33%.

وأفاد البنك بأنه سيتم الاعتراف بالأرباح الناتجة عن المزاد في البيانات المالية لـ"بيتك" بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية تلك العقارات.

وكانت أرباح "بيتك" ارتفعت 12.1% بنهاية الربع الثالث من 2019، لتصل إلى 82.83 مليون دينار، وحقق البنك أرباحاً بنحو 190.5 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من العام، بارتفاع سنوي بنسبة 12.7%.