الراجحي المالية للعربية: دمج "الرياض" و"الأهلي" لم يعد مجديا لهذه الأسباب

قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، إن توقف محادثات الاندماج بين البنكين يعود لرغبة بنك الرياض بالتركيز والمضي قدماً في استراتيجيته الجديدة وخطط النمو المستقبلية.

واتفق أمس مجلسا إدارتي البنك الأهلي وبنك الرياض، على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين، حيث أعلن كل من البنكين في بيانين منفصلين على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، "إنهاء المناقشات المبدئية" بينهما.

وأضاف السديري في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" "من ينظر لأداء بنك الرياض خلال السنة الحالية يخلص إلى أن الإندماج كان سيكون مكلفا على الطرف الآخر بسبب تحقيق بنك الرياض معدلات نمو عالية. النمو في قطاع الاقتراض والودائع جاء بحدود 3.6% فيما حقق بنك الرياض نمواً في الإقراض بـ14%. النمو في الودائع جاء بـ 12% وحجم الأرباح ارتفع في بنك الرياض بحدود 66% خلال هذه السنة وهذه معدلات مرتفعة".

موضوع يهمك اتفق مجلسا إدارتي البنك الأهلي وبنك الرياض، على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.وأعلن كل... بنكا "الأهلي" و"الرياض" يتراجعان عن دراسة اندماجهما بنوك وتمويل

وأشار السديري إلى أن عملية الدمج من ناحية التقييم كانت مكلفة على البنك الأهلي.

وقال "من الواضح منذ 2017 أن بنك الرياض متوجه لاستراتيجية جديدة مع تغير الإدارة، حيث يقوم البنك بعملية هيكلة وهو ماض باستراتيجيته التي تجعل الانكشاف أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للقروض العقارية".

ويعتقد السديري أن الاندماج أثناء تطبيق خطة نمو ليس بالخطة الاستراتيجية الموفقة. قام بنك الرياض بإعادة هيكلة وانعكست على القوائم المالية وبذلك حقق نمواً في أغلب بنوده من التي تشمل القروض والودائع، إضافة إلى أن تنوع أعمال البنك انعكس على الأرباح".

وكان مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون "مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة".

كما أكد مجلس إدارة بنك الرياض بأن "رؤيته الاستراتيجية ستمكنه، من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية".