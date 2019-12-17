تحويلات المصريين بالخارج تقفز 13% فصلياً لـ 6.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

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وزادت التحويلات بقيمة 803.6 مليون دولار، لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيان صحافي أن التحويلات ارتفعت في سبتمبر 33.2% على أساس شهري بما يعادل 581.2 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس الماضي.

كما زادت التحويلات 32.8% على أساس سنوي في سبتمبر بقيمة 576.5 مليون دولار. وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.