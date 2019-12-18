إلزام بنوك السعودية بعدم الاستقطاع من بدل غلاء المعيشة

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر توجيه، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020.

وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف اليوم الأربعاء، الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية.

وأشارت المؤسسة أنه في حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملاء البنوك كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه الشهر الحالي، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية، حتى نهاية عام 2020.

وأكدت الحكومة في بيانها للميزانية العامة للدولة للعام المقبل، العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

ويقدر خبراء اقتصاديون كلفة تمديد بدل غلاء المعيشة للعام المقبل بمبلغ 50 مليار ريال، إضافة إلى برنامج حساب المواطن والذي تبلغ كلفته 28 مليار ريال.

وفي الميزانية المقبلة للمملكة، فاقت قيمة الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، ما يتم تحصيله من الضرائب، والبالغ قيمته 60 مليار ريال، فيما يتوقع أن تنفق المملكة 78 مليار ريال، على المساعدات الاجتماعية في 2020.