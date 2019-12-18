ماذا قالت "جلوبال" عن صفقة سهم أبوظبي الأول بـ4.8 مليار درهم؟

جرى اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة خاصة على سهم بنك أبوظبي الأول في سوق أبوظبي المالي وصلت قيمتها إلى 4.8 مليار درهم.

وتم تنفيذ الصفقة على 322 مليون سهم من أسهم البنك وهي ما تمثل نسبة 3% من أسهم البنك.

وقال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات "الصفقة الخاصة على أسهم FAB بقيمة 4.8 مليار درهم تأتي عن طريق عمليات نقل ملكيات بين المؤسسات.

وأضاف "كونها تمت خلال الجلسة هو على الأغلب غير مرتبط بمؤشرات أو إعادة أوزان لمؤشر الأسواق الناشئة لأنه عادة ما تتم هذه الصفقات بنهاية الجلسة".

وأوضح أنها على الأغلب عملية نقل ملكيات قد تكون مرتبطة برهونات معينة وليس بالضرورة متعلقة بالعمليات التشغيلية للبنك.

يذكر أن مجلس أبوظبي للاستثمار يملك 33.28% من رأسمال البنك بحسب إغلاق تداولات يوم أمس الثلاثاء.