مساهمو "دبي الإسلامي" يقرون الاستحواذ على "نور بنك"

أقر مساهمو بنك دبي الإسلامي الموافقة على الاستحواذ على "نور بنك" بشرط بموافقة الجهات الرقابية المختصة، ومن خلال دخول الشركاء الاستراتيجيين.

وجاءت الموافقة مساء أمس الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العمومية، وبعد إطلاع المساهمين على ملخص تقرير المقيم للبنكين وكافة الإجراءات التي اتخذها البنك للوصول إلى نسبة تبادل الأسهم، وفقاً لصحيفة "البيان".

وفوضت العمومية مجلس إدارة البنك في إنهاء الشروط والأحكام الأساسية المتعلقة بزيادة رأس المال واتفاقية بيع وشراء الأسهم بما فيها نسبة تبادل كل من (1) سهم من أسهم "دبي الإسلامي" مقابل عدد 5.49 سهم من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار عدد 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم دبي الإسلامي إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وبموجب قرار خاص وافقت العمومية على زيادة رأسمال البنك المصدر من 6.589 مليار درهم إلى 7.240 مليار درهم من خلال إصدار 651.159 مليون سهم جديد بالبنك وتخصيص أسهم البنك الجديدة لمجموعة نور للاستثمار المحدودة وجهاز الإمارات للاستثمار، كمستثمرين استراتيجيين، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للبنك من خلال إقرار زيادة رأسمال البنك المدفوع، بقيمة اسمية تبلغ 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً في "دبي الإسلامي".

ومن شأن الاستحواذ تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأسيس أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة "دبي الإسلامي" كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بأصول مجتمعة تبلغ نحو 276.5 مليار درهم (75.2 مليار دولار).