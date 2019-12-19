"ساكو" تحصل على تمويل إسلامي بـ100 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي.

وتحصل ساكو بموجب العقد على 100 مليون دولار، تسددها خلال خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة عام تبدأ من اليوم.

وذكرت الشركة أنها تهدف من الحصول على هذا القرض إلى تمويل رأس المال العامل والخطط التوسعية للشركة وتسوية قروض أخرى.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من إعلان الشركة عن توقيعها عقد تجديد تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، بقيمة 330.907 مليون ريال سعودي بهدف تمويل رأس المال العامل والخطط التوسعية للشركة. وتصل مدة التمويل سبع سنوات، شاملة فترة سماح مدتها عامان.

وارتفع سهم الشركة في نهاية تداولات السوق اليوم بنسبة 1.13% وأغلق عند 49.3 ريال، بعد التداول على 477.259 ألف سهم، بقيمة 23.54 مليون ريال.