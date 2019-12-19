4 مصارف سعودية بين أكبر 10 بنوك في الشرق الأوسط

تشير الأرقام الرسمية التي جمعتها "العربية.نت"، إلى أن القيمة السوقية لأكبر 10 بنوك بمنطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 247.7 مليار دولار، وخلال العام الحالي حققت هذا البنوك أرباحاً تبلغ نحو 20.3 مليار دولار.

لكن 4 بنوك سعودية جاءت في القائمة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 145.6 مليار دولار، لتستحوذ البنوك الأربعة على 58.5% من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 بنوك بمنطقة الشرق الأوسط.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الأرباح التي حققتها أكبر 10 بنوك بمنطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 20.3 مليار دولار، بلغت أرباح البنوك السعودية الأربعة الموجودة بالقائمة نحو 8.4 مليار دولار بحصة تقدر بنحو 41.37% من إجمالي أرباح أكبر بنوك بالمنطقة.

تفصيلاً، ووفقاً لمجلة "فوربس"، جاء البنك الأهلي السعودي على رأس القائمة بقيمة سوقية تبلغ نحو 51.2 مليار دولار، وأرباح بلغت نحو 2.9 مليار دولار. وفي المركز الثاني جاء مصرف الراجحي بحصة سوقية تبلغ نحو 50.1 مليار دولار وأرباح بلغت نحو 2.7 مليار دولار.

وثالثاً حل بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 47.6 مليار دولار وأرباح إجمالية بلغت نحو 3.3 مليار دولار، وفي المركز الرابع جاء بنك الرياض بحصة سوقية تبلغ نحو 23.8 مليار دولار وبأرباح بلغت نحو 1.3 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء مصرف سامبا السعودي بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 20.5 مليار دولار وأرباح بلغت نحو 1.5 مليار دولار. وسادساً جاء بنك الكويت الوطني بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 20.1 مليار دولار، وأرباح بلغت نحو 1.3 مليار دولار.

وفي المركز السابع جاء بنك أبوظبي التجاري بعد أن بلغت قيمته السوقية الإجمالية نحو 18.3 مليار دولار وحقق أرباحاً تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. وثامناً جاء بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 18.2 مليار دولار وأرباح بلغت نحو 2.7 مليار دولار.

وجاء بنك "كيو إن بي" في المركز التاسع بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نح 15.6 مليار دولار وأرباح بلغت نحو 1.9 مليار دولار.

وفي المركز العاشر والأخير جاء مصرف دبي الإسلامي بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 9.3 مليار دولار، وإجمالي أرباح بلغت نحو 1.4 مليار دولار.