تحذير شديد من المصرف المركزي في الإمارات

حذر المصرف المركزي الإماراتي العملاء من عمليات الاحتيال من منتحلي صفة "المركزي"، والتي قال إنها تزايدت خلال الآونة الأخيرة. وقال بيان من "المركزي" أمس: "نؤكد أننا لا نطلب من العملاء الإفصاح عن معلوماتهم المالية مطلقاً".

وحث العملاء على التنبه إلى المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر "واتس أب" وتحمل اسم المصرف المركزي وشعاره.

وكانت "صحيفة الخليج" نشرت قبل أيام خبراً عن ضحية وقعت فريسة احتيال لمنتحل صفة موظف في "المركزي"، استطاع بقدرات الإقناع التي يمتلكها خداعها بدعوى تحديث البيانات فكانت النتيجة خسارة 6000 درهم، كادت أن تصل إلى 20 ألفاً لولا أن "الضحية" سارعت إلى الاتصال بالبنك لوقف البطاقة.

وشدد المصرف المركزي في بيانه، أمس، على العملاء بعدم الإجابة عن مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أية رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، إضافة إلى ضرورة إبلاغ السلطات المعنية.

وذكّر المركزي العملاء بأهمية حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم، من عمليات الاحتيال والاستخدام غير المصرح به. وقال: "يجب أن يدرك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل مع العملاء عبر مكالمات هاتفية (ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي)، ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات".