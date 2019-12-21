البنوك تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ولأول مرة منذ أسابيع، تمكنت البورصة المصرية من أن تنتقل إلى المكاسب الأسبوعية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، محققة أرباحاً أسبوعية بقيمة 14.4 مليار جنيه بعدما قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى نحو 701 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويشير التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن قطاع النوك تصدر القطاعات من حيث قيمة التداول بعدما تم تداول نحو 12.9 مليون ورقة بقيمة 886.7 مليون جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 129.6 مليون ورقة، بقيمة 620.2 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 146.5 مليون ورقة بقيمة 485.3 مليون جنيه، تلاه في المركز الرابع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 32.5 مليون ورقة بقيمة 180.1 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 29.3 مليون ورقة بقيمة 176.8 مليون جنيه. وحل قطاع الأغذية والمشروبات في المركز السابع بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 168.9 مليون جنيه.وثامناً جاء قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 132.4 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 111.9 مليون جنيه.وفي المركز العاشر جاء قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ نحو 23.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.5 مليون جنيه.

وفي الترتيب الحادي عشر حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ نحو 12.8 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 85.6 مليون جنيه.وفي المركز الثاني عشر جاء قطاع الموزعين وتجارة التجزئة بحجم تداول بلغ نحو 383.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 510.3 ألف جنيه.

وفي الترتيب الثالث عشر والأخير جاء قطاع المرافق بحجم تداول بلغ نحو 3424 ورقة مالية منفذة بقيمة 186.1 ألف جنيه.وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.58% إلى مستوى 13837 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.73% إلى مستوى 529 نقطة. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.42% إلى مستوى 1393 نقطة.