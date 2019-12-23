البنوك الإماراتية تضيف 175 مليار درهم إلى أصولها في 2019

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.1% من 3040.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019 إلى 3043.1 مليار درهم عند نهاية شهر نوفمبر 2019، وبذلك تكون البنوك العاملة في الإمارات قد أضافت 174.6مليار درهم إلى أصولها بنمو نسبة 6.08% خلال 11 شهراً منذ بداية العام الحالي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.8% من 1708.5 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019 إلى 1721.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019. وبذلك تكون البنوك العاملة في الدولة قد قدمت تمويلات جديدة لمختلف القطاعات الاقتصادية بمقدار 65.7 مليار درهم وبنمو نسبة 3.96%، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وزادت البنوك حجم التمويل للقطاع الخاص منذ بداية العام ولغاية نهاية نوفمبر بنسبة 1% (حوالي 11.2 مليار درهم) شكلت حوالي 17.04% من إجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك للقطاعات المقيمة وغير المقيمة.

وخلال شهر نوفمبر 2019، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 0.01% (حوالي 200 مليون درهم) ليصل إجمالي رصيد الودائع لدى البنوك إلى 1819.6 مع نهاية نوفمبر الماضي مقابل 1819.8 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي، وجاء هذا الانخفاض خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة انخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في ودائع غير المقيمين على الرغم من ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وأظهرت البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي أن الودائع الحكومية تراجعت خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 6.4 مليار درهم لتصل إلى 301.8 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع نمو الودائع الحكومية إلى 2.68% منذ بداية العام، وبذلك تكون الودائع الحكومية قد زادت بمقدار 7.9 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي.

ورغم هذا الانخفاض في الودائع خلال شهر نوفمبر الماضي، فإن البنوك استقطبت ودائع من عملائها المقيمين وغير المقيمين بمقدار 64.2 مليار درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية نوفمبر الماضي محققة بذلك نمواً نسبة 3.6% منذ بداية العام، وزادت الودائع المستقطبة من القطاع الخاص بنسبة 3.2% (حوالي 32.4 مليار درهم)، وشكلت الودائع الجديدة المستقطبة من القطاع الخاص أكثر من 50% من إجمالي الودائع الجديدة المستقطبة منذ بداية العام.

وارتفعت قاعدة رأس مال البنوك خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 10.1% (بزيادة مقدارها 36 مليار درهم) إلى 391.2 مليار درهم. وارتفعت مؤشرات السيولة المؤهلة لدى البنوك إلى 18.9% نهاية نوفمبر الماضي مقابل 17.5% نهاية العام الماضي. وتراجع مؤشر نسبة القروض إلى الأموال المستقرة لدى البنوك إلى 80.5% مقابل 82.3% نهاية العام الماضي، وهو مؤشر على تحسن السيولة لدى البنوك.

وحصنت البنوك مراكزها المالية بأخذ المخصصات الكافية لمواجهة الديون المتعثرة، وزادت هذه المخصصات 12.2% إلى 101.4 مليار درهم، كما زادت مخصصاتها العامة لمواجهة أية مخاطر مستقبلية بنسبة 12.5%خلال الفترة لتصل إلى 35.1 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي.

وزادت البنوك من حجم محفظتها الاستثمارية منذ بداية العام الحالي ولغاية نوفمبر الماضي بنسبة 19.1% (بزيادة 63.4 مليار درهم)، ليصل إجمالي هذه المحفظة إلى 396.2 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي منها 245.4 مليار درهم في سندات الدين التي زادت بنسبة 16.4% خلال الفترة، فيما زادت الاستثمارات في الأسهم خلال الفترة 4% إلى 10.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.