6 بنوك تقرض شركة "بشاي" للحديد المصرية 2.9 مليار جنيه

أعلن تحالف مصرفي ترتيب قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 2.9 مليار جنيه لمجموعة بشاي للصلب، بهدف تمويل المخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب التابعة لها.

وقاد التحالف بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان، وشمل التحالف بنكي "القاهرة" و"الأهلي المصري" بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا بنك اتش اس بي سي، و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" بصفتهم المرتبين الرئيسيين.

وقال بنك مصر إنه يسعى حاليا لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية، وغيرها. وتبلغ قيمتها حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.