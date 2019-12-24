عمومية "نور" تقر استحواذ "دبي الإسلامي"

قال "نور بنك" إنه عقد اجتماعاً للجمعية العمومية للمساهمين يوم 18 ديسمبر/‏كانون الأول 2019، حيث تمت الموافقة على عرض "بنك دبي الإسلامي" للاستحواذ على 99.999% من حقوق المساهمين، وفقاً للشروط المحددة في مستند العرض، وفقا لصحيفة "الخليج".

وفي نفس اليوم، وافق مساهمو "بنك دبي الإسلامي" على الاستحواذ، حيث ستتم زيادة أسهم البنك إلى 7,240,744,377 سهماً، وذلك تماشياً مع النسبة التبادلية الموافق عليها للأسهم، وهي سهم واحد جديد في بنك دبي الإسلامي مقابل كل 5.49 من أسهم "نور بنك"، ما ينتج عنه إصدار 651,159,198 سهماً جديداً في بنك دبي الإسلامي.