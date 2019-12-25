بنك مصر يوقع مع "سوديك" عقد حساب وسيط لمشروع عقاري

أعلن بنك مصر التوقيع على عقد حساب وسيط مع شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص مشروع الـ 500 فدان في زايد الجديدة، لتشكل هذه الخطوة بداية لشراكة استراتيجية جديدة بين شركة سوديك وبنك مصر.

وبحسب بيان صحافي، صادر عن الجانبين، يعد هذا التوقيع استكمالا لنجاحات قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر والذي تم استحداثه في أكتوبر 2017.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام عبد الوهاب: حرص بنك مصر على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

من جهته قال العضو المنتدب لشركة سوديك، ماجد شريف إن هذا العقد بداية شراكة طويلة الأجل مع البنك حيث نرى مجالا لأوجه تعامل مختلفة عديدة في المستقبل.