"الأهلي التجاري" يوصي بتوزيع أرباح فصلية بـ1.20 ريال للسهم

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الحالي بواقع 1.20 ريال للسهم وستبلغ التوزيعات 3.6 مليارات ريال بنسبة 12%.

وكان البنك الأهلي قد وزع ريالا وعشر هللات للسهم عن النصف الأول بقيمة 3.3 مليارات ريال لترتفع بذلك توزيعات العام الحالي إلى 2.30 ريالين بإجمالي 6 مليارات ريال و900 مليون ريال.

هذه التوزيعات للعام الحالي تزيد بـ20 هللة عن توزيعات عام 2018 البالغة 2.10 ريال للسهم.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.