المركزي الروسي يرجح خفض الفائدة بالنصف الأول من 2020

رجح البنك المركزي الروسي أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما توقع ألا يتجاوز التضخم المستوى المستهدف للمركزي في 2020 البالغ 4%.

وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي خلال ديسمبر الجاري إلى 6,25%، وسط تباطؤ في التضخم، مضيفا أنه قد يلجأ إلى مزيد من التخفيض للفائدة في النصف الأول من العام المقبل.



وأضافت محافظة البنك المركزي أن أرباح القطاع المصرفي في 2019 من المتوقع أن تتجاوز 32 مليار دولار، وأن العام القادم من المنتظر "ألا يكون سيئا" للقطاع.



وقالت أيضا إن البنك المركزي يخطط لبيع البنوك التي أنقذها إلى مستثمرين من القطاع الخاص.