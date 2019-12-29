"العربي الوطني" يوزع 750 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلن البنك العربي الوطني في السعودية، توزيع 750 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهميه، عن فترة النصف الثاني من العام 2019.

وقال البنك في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن مجلس إدارته أوصى اليوم الأحد الجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين.

وسيكون التوزيع على مقدار 1.5 مليار سهم حصة السهم الواحد منها من التوزيعات تبلغ 0.5 ريال، بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية، لمساهمي البنك المالكين الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمسجلين لدى شركة مركز الإيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

يذكر أن البنك كان قد وزع نفس القيمة من الأرباح النقدية، في النصف الأول 2019، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2019م 1.5 مليار ريال بواقع ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.