"ساما": 5.3% نمو قروض القطاع الخاص بالسعودية

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 41.7 مليار ريال إلى حوالي 1.92 تريليون ريال على أساس شهري.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الأسبوعي، الصادر اليوم الأحد، أن صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" ارتفعت الشهر الماضي بنحو 41.116 مليار ريال سعودي إلى 1.856 تريليون ريال مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وصعد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة بنسبة 2.3% على أساس شهري، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 0.6%.

كما أوضحت المؤسسة في تقريرها الأسبوعي أن إجمالي الموجودات (الأصول) في القطاع المصرفي السعودي بلغ بنهاية الشهر الماضي نحو 3.896 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 61 مليار دولار، بنسبة 1.6% مقارنة بإجمالي الموجودات في أكتوبر البالغة 3.835 تريليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفعت بـ 14.16 مليار ريال خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر.

وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.527 تريليون ريال بنسبة نمو 1.3% على أساس شهري و4.8% على أساس سنوي.

وتتضمن تلك المطلوبات، 1.474 تريليون ريال قروض موجهة للقطاع الخاص التي نمت بنسبة 1.4% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي، و53.45 مليار ريال استثمارات التي تراجعت بنسبة 0.7% على أساس شهري، و7.6% على أساس سنوي.

ونما عرض النقود (ن3) في السعودية بنسبة 5.2% على أساس سنوي في نوفمبر.