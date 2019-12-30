"السعودي الفرنسي" يوزع 1.2 مليار ريال نقداً لمساهميه

أعلن البنك السعودي الفرنسي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019، بقيمة 1.199 مليار ريال عن فترة النصف الثاني من العام الحالي.

وقال "السعودي الفرنسي" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية "تداول"، اليوم الاثنين، إن 1.199 مليار سهم بواقع ريال واحد لكل سهم وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفاد البنك بأن أحقية توزيع الأرباح للنصف الثاني لعام 2019 ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.199 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2019، للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي يوافق الخميس 11 يوليو 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 -12 -2019 مبلغ 2.399 مليار ريال بواقع ريالين للسهم، وبما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.