بنك أوروبي ينسحب من ملكيته في بورصة اسطنبول

قال صندوق الثروة التركي يوم الثلاثاء، إنه اشترى حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بورصة اسطنبول البالغة 10%، ليرفع حصته في البورصة إلى 90.6%.

وفي أكتوبر، قالت مصادر لرويترز إن البنك سيبيع الحصة بعد تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بنك خلق كان مسجونا في الولايات المتحدة رئيسا تنفيذيا للبورصة.

وقال البنك الأوروبي الذي يمتلك الحصة في البورصة منذ أواخر 2015 إنه سيظل ملتزما بدعم تطوير أسواق المال التركية عقب بيع الحصة.

وذكرت المصادر لرويترز في أكتوبر أن تعيين الرئيس التنفيذي للبورصة كان أحدث تحرك يثير قلق البنك الأوروبي بشأن توجه البورصة وأقنعه ببيع الحصة.

وأضاف البنك الأوروبي أنه سيدعم استحداث مصادر بديلة للتمويل في تركيا وسيواصل دعم الطروح العامة الأولية.