لبنى العليان رئيسة لمجلس إدارة "ساب" لثلاث سنوات

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، اليوم الأربعاء، استلام عدم ممانعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتعيين لبنى بنت سليمان العليان رئيسة لمجلس الإدارة، بدءا من اليوم حتى 31 ديسمبر 2022.

وقال البنك في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، إن البنك حصل على عدم ممانعة لتعيين سعد بن عبد المحسن الفضلي نائبا لرئيس المجلس خلال نفس الفترة أيضا.

وتشغل لبنى العليان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان، وعملت أيضاً في بنك مورغان غوارنت بمدينة نيويورك من العام 1979 إلى العام 1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مرة أخرى.

وهي حاصلة على شهادة بكالوريوس في علم الزراعة من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة وماجستير من جامعة آنديانا في إدارة الأعمال.

وتصدرت لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة العليان للتمويل، قائمة "السيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2018" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط.