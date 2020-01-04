قروض الشركات الأوروبية تسجل أدنى نمو في سنة ونصف

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر تشرين الثاني، مما يشير إلى حذر متزايد على الرغم من قوة في الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي.

ومع نمو لا يذكر لاقتصاد منطقة اليورو، استأنف المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) أواخر العام الماضي، وخفض أيضا أسعار الفائدة وكشف عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك التي تقدم الائتمان للاقتصاد.

وأظهرت البيانات أن القروض للشركات غير المالية نمت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى معدل منذ أبريل نيسان 2018. واستقر نمو القروض إلى الأسر عند 3.5%.