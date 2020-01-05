مصرف لبنان يعرض استبدال سندات "اليورو بوندز" المستحقة هذا العام

أكد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية لدى مجموعة بنك بيبلوس، أن مصرف لبنان عرض على البنوك عملية تبادل "swap" للسندات الأجنبية المستحقة هذا العام.

وقال غبريل في مقابلة مع "العربية" إن عملية "swap" ستساعد مصرف لبنان في تفادي إعادة هيكلة الدين الأجنبي، معتبراً أنها "ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عملية استبدال، وقد حصلت عدة مرات بسندات اللبنانية، واليورو بوند، وتستهدف المحافظة على احتياطيات مصرف لبنان وتجنب دفع استحقاق 2020".

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في المحافظة على استقرار المالية العامة بانتظار تشكيل حكومة من أجل اتخاذ خطوات اقتصادية مطلوبة في هذه المرحلة.

وعبر عن اعتقاده بأن الاستبدال سيشمل السندات التي اكتتب بها البنك المركزي في العام الماضي، وكانت على فائدة 10% لاستحقاق عشر سنوات و11% للآجال الأعلى، موضحاً أن سندات "اليورو بوندز" المستحقة في 2020 تحمل فوائد أقل.

وتحدث عن إصرار مصرف لبنان على البنوك التسريع بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% حتى يونيو المقبل، موضحاً أن بنك بيبلوس تمكن بسهولة من زيادة رأسماله بنسبة 10% العام الماضي، وسيواصل زيادة النسبة المتبقية المطلوبة بـ 10% أخرى قبل نهاية المهلة.