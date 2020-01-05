مصر.. رقم قياسي للاحتياطيات الأجنبية بـ 45.4 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر من 45.354 مليار في نوفمبر.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018 بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وعلى مدار الأعوام الماضية، شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي فترات عصيبة، قابلها قفزات قياسية وتاريخية إلى أن وصل الاحتياطي إلى أكبر رقم في تاريخ مصر الحديث خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفي يناير من العام الماضي سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي مستوى 42.6 مليار دولار، ليضيف إلى الاحتياطي الإجمالي نحو 4.4 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 11.5% مقابل الأرقام المحققة في نفس الفترة من العام 2018.

وأخيراً ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019 من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو.

لكن منذ وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى في يناير 2013 عندما بلغ نحو 13.6 مليار دولار وحتى شهر أغسطس، عندما بلغ 44.969 مليار دولار فإن صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ارتفع بنحو 31.37 مليار دولار، ليسجل نسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 230%.