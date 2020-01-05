 5.7 مليار جنيه مديونيات بطاقات ائتمان "الأهلي المصري"

أعلن البنك الأهلي المصري أن البطاقات مسبقة الدفع التي أصدرها بلغ عددها 4.2 مليون بطاقة، فيما بلغ حجم محفظة البطاقات الائتمانية 5.7 مليار جنيه تمثل ديون حاملي نحو 1.121 مليون بطاقة ائتمانية.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، في تصريحات صحافية، إن عدد البطاقات المدفوعة مقدماً المصدرة لطلبة الجامعات بلغ نحو 1.2 مليون بطاقة، فيما بلغ إجمالي عدد البطاقات المدفوعة مقدماً نحو 4.2 مليون بطاقة.

وأشار نائب رئيس البنك، يحيي أبو الفتوح، إلى أن البنك الأهلي توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حاليا إلى 4.4 مليون موظف.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، علاء فاروق، أن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت إلى نحو 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية.

وأشار إلى أن تحقيق البنك لمعدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح وعملاء جدد تشمل موظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وأصحاب الأعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة.