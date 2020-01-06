لماذا خرجت أقوى امرأة من البنك المركزي المصري؟

جاء قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر مع خروج لبنى هلال نائب المحافظ من المنصب وصعود رامي أبو النجا.

ونص القرار على تعيين جمال محمد عبدالعزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، إضافة إلى ممثل وزارة المالية.

وصنفت لبنى هلال في 2017 في قائمة "النساء الأقوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث احتلت المركز الثاني ضمن 100 سيدة، إضافة إلى أنها حصلت على المركز الثاني في قائمة فوربس بعنوان "أقوى سيدات عربيات" في 2016.

ويطلق على لبنى هلال "سيدة المناصب" لأنها استطاعت أن تشغل الكثير من المناصب فقد بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك وبنوك الاستثمار المتخصصة، كما عملت في بنوك العربي الإفريقي والمصري الأميركي والمجموعة المالية المصرية هيرمس.

وفي عام 2004 شاركت في إعداد وتنفيذ برنامج التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بمرحلتيه الأولى والثانية، والتي امتدت حتى عام 2011 وكانت من أخطر المراحل في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

وتدرجت هلال في المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وواصلت عملها بالمركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر.

كما عملت هلال كعضو في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في 30 مارس الماضي وتولت رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل المصري العقاري منذ عام 2013، وشغلت منصب عضو في المجلس التنسيقي للبنك المركزي.

وأكدت مصادر قريبة الصلة من البنك المركزي المصري لـ"العربية.نت"، أن لبنى هلال اعتذرت عن الاستمرار في منصبها ويتردد أنها مرشحة لمنصب دولي في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وهو ما يتناسب مع ظروفها العائلية.

وجاء تعيين رامي أبو النجا نائبا للمحافظ بعد أن كان وكيلا للمحافظ للعلاقات الخارجية، وإدارة الاحتياطيات الدولية من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

وكان أبو النجا ضمن 47 مصرفيًا تلقوا تدريباً في جامعة هارفارد ضمن برنامج تخريج القادة لتأهيلهم وتدريبهم على القيادة بناء على مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر.