سندات الدول النامية تخطف الأضواء في ظل ارتفاع المخاطر

قال رضوان المغراوي، الرئيس التنفيذي لبنك لومبارد أودير Lombard Odier الشرق الأوسط، في مقابلة مع "العربية" إن البنك متفائل في أداء الأسواق المالية في العام الحالي 2020.

وأوضح المغراوي أن سندات شركات الدول النامية بالعملات الرئيسية مثل الدولار، ستكون أكثر الأصول الآمنة جاذبية بحيث تعطي عوائد قد تصل إلى 6% مقارنة مع عوائد سندات حكومية بنسبة 2%.

وجدد التأكيد على أن الذهب لديه مجالات أكبر للصعود، ناصحاً بأن يكون 15% من قيمة أي محفظة استثمار ذهب ومعادن، بما يسمح لها تغطية مخاطر التضخم، ومواجهة مخاطر التقلبات الجيوسياسية.

وتحدث عن استمرار التفاؤل حيال أداء الاقتصاد الصيني، رغم ما يبديه البعض من التخوف، مؤكداً أن الدول التابعة للاقتصاد الصيني سيكون أداؤها متفائلاً أيضاً في عام 2020.

وفي موضوع الملف التجاري بين واشنطن وبكين، توقع المغراوي التوقيع على المرحلة الثانية قبل نهاية العام بوقت يسبق انتخابات الرئاسة الأميركية.