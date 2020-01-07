بنوك السعودية تبدأ التعامل بالتوقيع الرقمي للمعاملات

شهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين خدمة التوقيع الرقمي للبنك السعودي الفرنسي، ليكون بذلك أول بنكٍ سعودي يعمل بهذه التقنية التي يمنحها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والأجهزة والجهات - الحكومية والخاصة - ذات العلاقة بقطاعي التقنية والبنوك.

وتُعد هذه الخدمة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن منظومة الخدمات البنكية الرقمية المتكاملة.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال التدشين أن التوقيع الرقمي يُعد من صميم متطلبات التحوّل الرقمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تمكّين جميع الأفراد والمؤسسات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، إضافة إلى العمل على تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية بالشكل الذي يسهم في تسريع عملية التحوّل الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.

وبتدشين الخدمة سيصبح التوقيع الرقمي في القريب العاجل متاحاً للأفراد بجميع الخدمات البنكية، حيث سيكون بمثابة نقلة نوعية جديدة للتعاملات الإلكترونية والرقمية في المملكة، الأمر الذي سيحسّن من تجربة المستفيد في التعاملات الإلكترونية خاصةً البنكية منها، مع إتاحته سرعة إنجازات المعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، فضلاً عن إنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقار المؤسسات المصرفية لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات، كما يسهم وبموثوقيته العالية في رفع كفاءة أداء التعاملات البنكية للأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي NCDC يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم: "حكومة، مواطنون، أعمال"، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية.