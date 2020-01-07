زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالصين في ديسمبر

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر مع انتعاش اليوان، بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي.



وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.108 تريليون دولار.



وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع الاقتصاديون أن ترتفع الاحتياطيات 7.4 مليار دولار إلى 3.103 تريليون.



وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات إن زيادة الاحتياطيات في ديسمبر ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين.



وفي 2019 كاملا، زادت الاحتياطيات 35.2 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض 67.2 مليار في 2018، وفقاً للبيانات الرسمية.



وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 95.406 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 91.469 مليار في نهاية نوفمبر.