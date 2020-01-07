توقعات سلبية من "فيتش" للبنوك التركية في 2020

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث صادر عنها، أن يواجه القطاع المصرفي في تركيا ضغوطا خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر سلبا على جودة أصول البنوك في الدولة.

وقالت الوكالة في تقرير، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن إيرادات الفوائد التي حصلت عليها البنوك، بالفعل، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، أقل بـ 10% من إجمالي إيرادات الفوائد المتحققة.

وتعرف إيرادات الفوائد المتحققة بإيرادات البنك، التي من المفترض أن يتم تحصيلها من الفوائد على القروض والتمويلات والسندات والصكوك.

وأشار التقرير إلى أن تراجع إيرادات الفوائد المحصلة بالفعل، مقارنة بإيرادات الفوائد المتحققة، يعود إلى تأخر أو عدم تحصيل الفوائد من الديون التي تواجه مشاكل في تحصيلها سواء كانت في المستوى الثاني أو الثالث، وهذا الأمر يشير إلى زيادة نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون.

وأوضح أن توقعاته تلك تأتي على الرغم من تحسن معدلات إيرادات الفائدة بالبنوك في 2018، والربع الأول من عام 2019.