روسيا تزيد حصة الدولار في الاحتياطي الأجنبي وتقلص اليوان

قال البنك المركزي الروسي إنه خفض قليلا حصة اليوان الصيني وزاد حصة الدولار الأميركي في احتياطياته الدولية في الربع الثاني من 2019.



وبلغت نسبة الدولار في أصول النقد الأجنبي لروسيا 24.2% في 30 يونيو 2019، ارتفاعا من 23.6% في نهاية مارس 2019.



وتراجعت حصة اليوان إلى 13.2% في نهاية يونيو من 14.2% في نهاية مارس، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. أما حصة اليورو في الاحتياطيات فزادت إلى 30.6% من 30.3%.



وتكشف روسيا هيكل احتياطيات النقد الأجنبية متأخرا ستة أشهر.