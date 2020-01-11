البنوك تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً في بورصة مصر

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي. حيث يشير التقرير الأسبوع للبورصة المصرية إلى أن قطاع البنوك استحوذ على تداولات بلغ حجمها 9.5 مليون ورقة بقيمة 595.9 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاء قطاع العقارات بحجم تداولات بلغت نحو 191.8 مليون ورقة، بقيمة 524.7 مليون جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بحجم تداولات بلغت نحو 273.8 مليون ورقة بقيمة 470.4 مليون جنيه.

وفي المركز الرابع جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداولات بلغت نحو 42.4 مليون ورقة بقيمة 256.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 23 مليون ورقة بقيمة 210.7 مليون جنيه.

وجاء قطاع الخدمات التعليمية في المركز السادس بحجم تداولات بلغت نحو 11.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز السابع بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 122.5 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداولات بلغت نحو 14.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 80.7 مليون جنيه. وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز التاسع بحجم تداولات بلغت نحو 13.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 70 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداولات بلغت نحو 8.4 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 34.1 مليون جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.51% بعدما أنهى حلسة الخميس الماضي عند مستوى 696 مليار جنيه مقابل نحو 706.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%. كما انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.7%.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%. وفي المقابل، ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 0.2%.