مصادر العربية: بنك عوده اللبناني يعمل على بيع عملياته في مصر

علمت "العربية" أن بنك عوده اللبناني يعمل على بيع مصرفه التابع في مصر، في إطار جهود إعادة الهيكلة وسط الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.

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وانطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في 2006.

وتشير آخر بيانات سنوية للمجموعة إلى أن موجودات بنك عوده مصر تقارب 3.9 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من أصول المجموعة اللبنانية، فيما تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.

وكان بنك عوده مصر قد أعلن في مايو الماضي عن صفقة لشراء أعمال مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مصر، إلا أن صلاحية الاتفاقية انتهت في الثاني من نوفمبر الماضي من دون إتمامها.

من جهته قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه لم يتلق طلباً من بنك عوده اللبناني لبيع عملياته في مصر.