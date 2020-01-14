بنك عوده: بيع عملياتنا في مصر مرتبط بالحصول على عرض مناسب

نقلت وكالة رويترز عن المدير المالي لبنك عوده اللبناني تامر غزالة قوله، إن مصرفه تلقى اهتماما من بنوك في المنطقة بشأن بنك عودة مصر، وربما يبيعه إذا حصل على عرض مناسب.

وقال إن إقبال المستثمرين على مصر زاد، لكن لم يصل البنك لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام العملية لكن البنك سيدرس هذا الأمر إذا حصل على عرض مناسب.

وأضاف أن البنك سيدعو لعقد جمعية عمومية في الأسبوع الثاني من فبراير للتصويت على زيادة رأس المال، وسيتمكن من تدبير الدعم الكافي.

وانطلقت أعمال بنك عوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في 2006.

وتشير آخر بيانات سنوية للمجموعة إلى أن موجودات بنك عوده مصر تقارب 3.9 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من أصول المجموعة اللبنانية، فيما تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.

وكان بنك عوده مصر قد أعلن في مايو الماضي عن صفقة لشراء أعمال مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مصر، إلا أن صلاحية الاتفاقية انتهت في الثاني من نوفمبر الماضي من دون إتمامها.

من جهته، قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه لم يتلق طلباً من بنك عوده اللبناني لبيع عملياته في مصر.