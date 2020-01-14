بنك لبنان والمهجر: قيود حركة الأموال يجب أن تكون حكومية

أكد رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر "بلوم" سعد الأزهري، أن مساهمي المصرف سيضخون مقدمات نقدية بقيمة 262 مليون دولار في المرحلة الأولى من زيادة رأس المال، والمتوقع أن تليها مرحلة ثانية لاحقة بنفس القيمة.

وأضاف الأزهري في مقابلة مع "العربية" أنه "من الصعب احتساب الملاءة بعد التطورات الأخيرة التي بدأت منذ أكتوبر الماضي في لبنان" مؤكداً أن حجم قروض المصرف انخفض بأكثر من 20% في 2019".

وأشار إلى أن انكشاف بنك بلوم على سندات اليورو اللبنانية لا يتجاوز 240 مليون دولار، موضحاً أن البنوك متجاوبة مع عرض تبديل سندات اليورو المقدم من مصرف لبنان.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك بلوم إن "القيود على التحويلات والسحوبات كان يفترض أن تنظمها الجهات الحكومية"، كما حصل في دول مثل مصر وفرنسا وغيرها وقت الأزمات تاريخياً.

وأكد الأزهري أن بنك بلوم، لا يسعى إلى تخارجات من المصارف التابعة في الخارج.

وحول تفاصيل الاكتتاب في حصص زيادة رأسمال المصرف، قال الأزهري إن بعض المساهمين الراغبين في زيادة رأس المال سيكتتبون بحصتهم وحصة أولئك الآخرين غير الراغبين في الاكتتاب، موضحاً أن عدد مساهمي البنك كبير وهذا سيتيح فرصة للاكتتاب بأكثر من حصة كل مساهم.

وقال إن الأموال سيجري ضخها من المساهمين على شكل مقدمات نقدية قابلة للتحول إلى أسهم.