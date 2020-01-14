سلامة: استمرارية بنوك لبنان مرتبطة بأمرين

ترتبط استمرارية البنوك اللبنانية التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بإصلاحين أساسيين هما زيادة رساميل المصارف المحلية والتخارج من الأسواق الأجنبية لإعادة ضخ هذه الأموال في النظام المصرفي اللبناني.

ولكن أين تتوزع فروع وعمليات البنوك اللبنانية في الخارج، فبالنظر إلى أكبر 16 مصرفا في لبنان، والتي تعرف بـ alpha banks، فإن نحو 86% من أصولها هي أصول محلية.

وتتركز أصول بنك عوده خارج لبنان في مجموعة من الدول كما بنهاية 2018، منها 13% في تركيا من خلال حصة تتجاوز 76% في بنك odea و8.2% في مصر و6.1% في أوروبا و3% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما بالنسبة لأصول بنك بلوم فإن 17% منها خارج لبنان - مقسمة على 8.9% في مصر والأردن والعراق، و3.3% في الخليج وتحديدا في الإمارات والسعودية وقطر و5.1% في أوروبا، علما أن الحصة الأكبر للأصول الأجنبية هي لمجموعة بلوم في فرنسا.

أما بنك بيبلوس فيعمل في مجموعة من الدول إلى جانب لبنان، أبرزها من خلال فروعه في بروكسيل وفرنسا ولندن في أوروبا. كما لديه فروع في الكونغو وأرمينيا.

أما أبرز أصول "فرانسبنك" الأجنبية فتتمثل بحصة 3.6% في قبرص و2.1% في فرنسا و2.2% في الجزائر، وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة في لبنان، يتوقع أن تتغير خارطة عمليات المصارف اللبنانية في الخارج خلال العام الجاري.

ووسط القيود غير الرسمية الموضوعة على الدولار والليرة اللبنانية وفرض مصرف لبنان على المصارف رفع رساميلها، تجد البنوك اللبنانية نفسها أمام خيارات صعبة قد تشمل بيع بعض أصولها الأجنبية للمساهمة في حلحلة الأزمة الجارية.

وقد أظهر آخر تقرير متوفر عن نتائج أكبر 16 مصرفا لبنانيا تعرف بـ "ألفا" وتتجاوز الودائع لديها ملياري دولار صعوبات بدأت تواجهها البنوك العام الماضي.

ودخلت الأرباح الصافية للبنوك اللبنانية الكبيرة في منحنى نزولي لتتراجع بنحو 7% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع النصف الأول من 2018، أما ميزانياتها بحسب التقرير فقد شهدت تحسنا طفيفا خلال النصف الأول من عام 2019 لترتفع الأصول المجمعة لهذه البنوك بـ 1.6% إلى قرابة 264 مليار دولار.

يأتي هذا في فيما تراجعت أصول الفروع الأجنبية لهذه البنوك بـ 1.8% إلى 35.7 مليار دولار. وقد مثّل النقد لدى البنوك نحو 44% من إجمالي أصولها.