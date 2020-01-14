نمو قوي لأرباح citi ونتائج قياسية لـ JP Morgan

أعلن سيتي غروب تحقيق ارتفاع بنسبة 15% في أرباح الربع الأخير من العام بفضل صعود إيرادات بطاقات الائتمان وأنشطة التداول فضلا عن انخفاض الضرائب، وفقا لرويترز.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 4.98 مليار دولار أو 2.15 دولار للسهم في ثلاثة أشهر انتهت في 31 ديسمبر من 4.31 مليار أو 1.64 دولار للسهم قبل عام.

وتوقع المحللون في المتوسط أن تبلغ ربحية السهم 1.84 دولار.

من جهةٍ أخرى تراجعت أرباحُ بنك Wells Fargo في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 55% إلى 2.5 مليار دولار، وَسط تباطؤ نمو الإيرادات، ومجموعة كبيرة من الغرامات والتكاليف المتعلقة بممارسات المبيعات غير قانونية تم الكشفُ عنها لأولِ مرة في العام 2016.

كما سجل JPMorgan Chase أرباحاً قياسية في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 8.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 20% متجاوزة توقعات المحللين.