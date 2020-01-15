أرقام متباينة في أرباح البنوك الأميركية للربع الرابع

أعلنت مجموعة "غولدمان ساكس" عن انخفاض 26% في الأرباح الفصلية، اليوم الأربعاء، مع تضرر بنك الاستثمار الأميركي من ضعف أنشطة الاستثمار المصرفي وارتفاع تكاليف التشغيل.

وانخفض صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية للبنك إلى 1.72 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من 2.32 مليار دولار قبل عام، بحسب ما ورد في "رويترز".

وهبطت ربحية السهم إلى 4.69 دولار من 6.04 دولار قبل سنة، لكن إجمالي صافي الإيرادات ارتفع 23 بالمئة إلى 9.96 مليار دولار.

أرباح بنك أوف أميركا تتجاوز التوقعات

على النقيض من ذلك، تجاوزت الأرباح الفصلية لبنك أوف أميركا توقعات المحللين، بعد أن سجل قسم تداول السندات في ثاني أكبر بنك أميركي أداء قويا غطى على التراجعات في أنشطته الثلاثة الرئيسية الأخرى.

وأدى انخفاض معدلات أسعار الفائدة لهبوط الأرباح في كل أنشطة البنك باستثناء الأسواق العالمية التي تعززت بفضل قفزة في تداولات السندات.

وقفزت إيرادات تداول السندات 25% إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، حين عانت الأسواق المالية بسبب مخاوف بشأن التجارة والنمو العالمي.

ونزل صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 6.75 مليار دولار في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من 7.04 مليار دولار قبل عام.

وعلى أساس كل سهم، ارتفعت الربحية إلى 74 سنتا من 70 سنتا.