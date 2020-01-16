"بنك عوده" يؤكد رسمياً نيته بيع أعمال المجموعة في مصر

قالت مجموعة "عوده المصرفية" في بيان رسمي، إنها قد أجرت اتصالات بخصوص خيارات استراتيجية لتلبية المتطلبات النظامية للبنك المركزي اللبناني، من ضمنها إمكانية بيع حصة المجموعة في "بنك عوده مصر"، دون أن تأخذ هذه الاتصالات أي صفة إلزامية.

جاء بيان المجموعة رداً على التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر.

موضوع يهمك علمت "العربية" أن بنك عوده اللبناني يعمل على بيع مصرفه التابع في مصر، في إطار جهود إعادة الهيكلة وسط الأزمة المالية... مصادر العربية: بنك عوده اللبناني يعمل على بيع عملياته في مصر بنوك وتمويل

وأكد البيان أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات أو التزامات رسمية في هذا الشأن، وبناء على ذلك لم يتقدم البنك بأي طلب إلى البنك المركزي المصري.

كما أكد أن أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على التعليمات والقوانين التنظيمية لكل من المصرف المركزي المصري واللبناني.

وكان المركزي اللبناني قد طالب من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف.