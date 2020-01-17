مصرف الهلال يبيع شركة التكافل

أعلن مصرف الهلال، وهو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، أمس عن موافقته على بيع شركة الهلال للتكافل، التي تتولى تقديم خدمات التأمين الإسلامي، لمصلحة شركة سراج القابضة.

ومن المتوقع إتمام عملية البيع خلال الربع الأول من العام 2020، شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية إلى التركيز بشكل رئيس على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، عبر قنوات الصيرفة الرقمية والخروج من الأعمال غير الرئيسة الأخرى.

وأكد المصرف أنه لن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على ربحيته بشكل خاص أو ربحية مجموعة بنك أبوظبي التجاري بشكل عام، مشيراً إلى أن الأولوية له تبقى مواصلة تقديم خدمة استثنائية لعملائه خلال فترة الانتقال، وضمان عدم انقطاع الخدمة لعملاء شركة الهلال للتكافل.