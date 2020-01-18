لبنان.. تراجع السيولة النقدية بـ 653 مليار ليرة

تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 يناير 2020 بقيمة 653 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 201.8 مليار ليرة لبنانية، بهبوط نسبته 5.17% مقيّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا التراجع إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 127 مليار ليرة، فيما ارتفعت العملة المتداولة بمقدار 389 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 565 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 203 ملايين دولار، فيما تراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 544 مليار ليرة.