"بيتك" يقر زيادة رأس المال للاستحواذ على "الأهلي المتحد"

أقرت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) زيادة رأس المال بنسبة 60%، للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، من خلال عملية تبادل أسهم.

وسيصدر "بيتك" سهما واحدا مقابل كل 2.3 سهم في الأهلي المتحد، وستتم عملية الإصدار في 20 أبريل المقبل.

وسينشئ الاستحواذ كيانا تزيد أصوله على 100 مليار دولار، ليصبح البنك الإسلامي الأكبر في العالم، وفق مسؤولي "بيتك".

ووافق المساهمون على إدراج "بيتك" في بورصة البحرين، تنفيذا لشروط مصرف البحرين المركزي لإتمام صفقة الاستحواذ.

وتقضي شروط المركزي البحريني بالإبقاء على كيان الأهلي المتحد مدرجا في بورصة البحرين، وإعطاء حرية الاختيار لكل مساهم بالموافقة أو رفض استبدال أسهمه.