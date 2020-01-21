"NBK" للعربية: عملياتنا في لبنان محدودة جدا ولدينا سياسة متحفظة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، في مقابلة مع "العربية"، أن نمو الأرباح يرتكز على متانة الوضع المالي، واستراتيجية المجموعة للتنوع، حيث تساهم العمليات الدولية بـ28% من صافي أرباح المجموعة.

ولفت إلى أن الذراع الإسلامية للمجموعة "بنك بوبيان"، يساهم بما يقارب الـ10% من الأرباح، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع تشمل أيضا التحول الرقمي الذي ساهم بتحقيق أرباح وصلت إلى 401 مليون دينار كويتي خلال عام 2019، بنمو يقارب الـ8.2%.

وقال إن النتائج جزء منها يرجع إلى وتيرة تجنب بعض المخصصات التي أدت إلى هذا النمو في الأرباح.

صافي هامش الفائدة تعرض للضغوط

من جهة أخرى، قال الصقر إن صافي هامش الفائدة تعرض للضغوط بعد خفض الفائدة، ولكن المجموعة تعمل على تعويض ذلك بمحاولة خفض سعر التكلفة.

وأوضح أن الإنفاق الاستثماري يدعم نمو الائتمان في 2020، لاسيما أن بنك الكويت الوطني يساهم بشكل رئيسي في تمويل المشاريع الحكومية.

التوسع في مصر والسعودية

وكشف الصقر عن خطط للتوسع في مصر والسعودية، قائلا: "في مصر، نسعى لزيادة حصتنا بسوق التجزئة، بينما بالسعودية نركز على توسيع قاعدة الأصول المدارة من قبل شركتنا (الوطني لإدارة الثروات).

عملياتنا في لبنان محدودة جدا

وفي سؤال عن القطاع المصرفي اللبناني، قال الصقر: "عملياتنا في لبنان محدودة جدا ولدينا سياسة متحفظة في إدارة المخاطر تساهم بتوقع الأحداث قبل حدوثها"، لذلك خفضنا حجم تعاملاتنا في السوق اللبنانية.

ارتفاع طفيف في الأرباح الفصلية

سجلت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفاعاً طفيفاً في الربع الرابع 2019 بنحو 1%، لتتجاوز 99 مليون دينار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين عند 96.4 مليون دينار.

وحقق البنك أرباحاً سنوية بأكثر من 400 مليون دينار، بنمو 8% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بـ 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلساً بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8% على أساس سنوي.

عن كامل العام الماضي، حققت مجموعة بنك الكويت الوطني 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار).

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار (52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8% عن مستويات العام السابق.