"أبوظبي الأول" يبحث الاستحواذ على "عوده مصر"

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء أن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، يجري محادثات مع بنك "عوده" اللبناني، للاستحواذ على وحدته في مصر.

وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي لبنك عوده، سمير حنا، عقد في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الأول، عبد الحميد سعيد، لمناقشة عملية البيع.

كانت قناة "العربية" قد كشفت في وقت سابق أن "عوده" يسعى لبيع وحدته في مصر، في إطار جهود تحسين مستويات كفاية رأس المال، في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.

يشار إلى أن بنك عوده مصر نما من 3 فروع استحوذ عليها عام 2005 إلى 50 فرعا بإجمالي أصول بلغت 4.4 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.