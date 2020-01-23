"أبوظبي الأول" يسعى للاستحواذ على بنك "عوده - مصر"

أكد بنك أبوظبي الأول أنه يجري محادثات حصرية مع بنك عوده اللبناني للنظر في إمكانية الاستحواذ على بنك عوده مصر والمملوك لبنك عوده بالكامل.

يُشار إلى أن بنك عوده مصر نما من 3 فروع استحوذ عليها بنك عوده عام 2005 إلى 50 فرعا بإجمالي أصول بلغت 4.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وكانت مصادر لرويترز قد ذكرت أمس أن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، يجري محادثات مع بنك "عوده" اللبناني للاستحواذ على وحدته في مصر.

موضوع يهمك قالت مجموعة "عوده المصرفية" في بيان رسمي، إنها قد أجرت اتصالات بخصوص خيارات استراتيجية لتلبية المتطلبات النظامية للبنك... "بنك عوده" يؤكد رسمياً نيته بيع أعمال المجموعة في مصر بنوك وتمويل

وكانت مجموعة "عوده المصرفية" قد أكدت الأسبوع الماضي، في بيان رسمي، أنها قد أجرت اتصالات بخصوص خيارات استراتيجية لتلبية المتطلبات النظامية للبنك المركزي اللبناني، من ضمنها إمكانية بيع حصة المجموعة في "بنك عوده مصر"، دون أن تأخذ هذه الاتصالات أي صفة إلزامية.

وجاء بيان المجموعة رداً على التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر.

وأكد البيان أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات أو التزامات رسمية في هذا الشأن، وبناء على ذلك لم يتقدم البنك بأي طلب إلى البنك المركزي المصري.

كما أكد أن أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على التعليمات والقوانين التنظيمية لكل من المصرف المركزي المصري واللبناني.

وكان المركزي اللبناني قد طالب من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف.