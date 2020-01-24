"الإمارات دبي الوطني" يبيع حصة في إن.إم.سي

قال بنك الإمارات دبي الوطني بدبي، اليوم الجمعة، إنه باع حصة نسبتها 1.04% في إن.إم.سي هيلث مقابل 27.05 مليون جنيه استرليني (35.55 مليون دولار)، بعد أسابيع من تضرر شركة الرعاية الصحية جراء عملية بيع على المكشوف من جانب شركة مادي ووترز الأميركية.

ويأتي بيع 2.16 مليون سهم في إن.إم.سي، أكبر شركة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، بسعر 12.50 استرليني للسهم بعد أيام من إطلاق مساهمين كبيرين لبيع أسهم بخصم في المجموعة المدرجة في لندن، وفقا لوكالة "رويترز".

وباع نائب رئيس مجلس إدارة إن.إم.سي خليفة المهيري وثاني أكبر المساهمين فيها سعيد القبيسي مجتمعين أسهما في إن.إم.سي بقيمة 375 مليون استرليني في الثامن من يناير.

وفي 29 أكتوبر، كان البنك تاسع أكبر مساهم في إن.إم.سي وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقال البنك إنه باع أسهم الشركة بعد سداد قرض ذي صلة دخل فيه كيان آخر، انفينيت انفستمنت، كمقترض وبنك الإمارات دبي الوطني كمقرض.

وأطلقت إن.إم.سي مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية بعد أن شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في قيمة أصولها ورصيدها النقدي بينما أعلنت عن تكوين مركز مدين.